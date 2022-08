Macau. O vírus paralisou a capital do jogo

“O restaurante está aberto há mais de 30 anos e nunca enfrentei uma situação como a atual. Ontem (quarta-feira) só recebi 20 clientes. Num dia normal, a média ronda as 200 refeições”, diz ao Expresso Santos Pinto, dono do popular restaurante O Santos, localizado no centro da ilha da Taipa, sublinhando que o panorama é muito mais grave do que em 2002/2003, quando Macau enfrentou a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

A capital mundial do jogo, que contabiliza 10 casos confirmados de coronavírus, é hoje uma cidade com pouco movimento. Os casinos estão fechados, assim como as escolas, cinemas, parques, bibliotecas, espaços desportivos e outros locais de diversão. Também os bancos encerraram a maioria das agências e a Diocese de Macau anunciou a suspensão das missas pelo menos até 19 de fevereiro.

