Na China, morreu o primeiro estrangeiro vítima do coronavírus

Uma pessoa de nacionalidade norte-americana de 60 anos infectada pelo coronavírus morreu na passada quinta-feira, num hospital da cidade de Wuhan. A informação foi divulgada pelo porta-voz da embaixada americana na China. O "New York Times", citando duas pessoas próximas do caso afirma que se tratará de uma mulher com outros problemas de saúde associados.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês já havia revelado que pelo menos 19 estrangeiros tinham sido infectados no território da China, sem, contudo, especificar quais as nacionalidades destas pessoas.

A diplomacia nipónica avançou também a morte de um cidadão japonês em Wuhan, afetado por uma forte pneumonia viral, embora neste caso não se tenha confirmado a presença do coronavírus. A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas, a que se seguiu uma morte em Hong-Kong. Esta sexta-feira terá sido o dia em que se registaram mais mortes associadas ao surto de coronavírus, tendo sido divulgadas 86 mortes.

A China elevou este sábado para 722 mortos e mais de 34 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detectado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei. Além do território continental chinês e das regiões de Macau e Hong Kong, há casos de infeção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados era de 31 na passada quinta-feira, com novas infeções detetadas no Reino Unido, Alemanha e Itália.