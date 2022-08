Filipe Moura: “Não compete ao Parlamento planear transportes”

O Parlamento suspendeu, esta semana, os concursos para a obra da linha circular do metro de Lisboa e sugeriu estudar a expansão para Alcântara e Loures. “É errado exercerem esse poder”, critica Filipe Moura, professor na área de Mobilidade do Instituto Superior Técnico (IST). Já no plano de cortar o trânsito na Baixa, anunciado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), o especialista vê “um modelo a replicar”. Não teme um efeito negativo no comércio, mas alerta para os cuidados a ter.

O que é que favoreceria mais a mobilidade do metro?

O metro não tem vocação intermunicipal. É um modo de transporte que se quer rápido e para distâncias curtas. Levar o metro para fora de Lisboa é correr o risco de as pessoas demorarem mais tempo até ao destino e perder-se competitividade. Se for melhor ir de carro do que de metro, as pessoas vão de carro. Acho que faz muito mais sentido prolongar a Linha Vermelha até Alcântara, promovendo até a interligação com a linha de Cascais e talvez transformar-se num metro de superfície até Belém. Ir para a Ajuda é claramente uma prioridade, porque é uma zona com muita população, sem comboio nem metro. Agora, o que não deve acontecer é o Parlamento substituir-se às instituições de planeamento de transportes. Acho legítimo que discuta a alocação de verbas para um investimento tão grande. Mas nesse caso também deve assumir que, ao não fazer este projeto, está a ter um custo, pois já não vai poder ir buscar esse dinheiro [aos fundos comunitários]. Ilegítimo é o Parlamento dizer que se deve estudar a expansão para Loures ou para outro sítio, porque não lhe compete fazer esse planeamento. Não são Governo, IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes] ou Metropolitano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.