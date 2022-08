A cidade verde, sustentável e low cost já existe. Chama-se campo

Eduardo Ramos, 43 anos, lidera uma empresa de sucesso instalada no 4º andar do edifício 15 do Lagoas Park, em Oeiras, onde gere uma equipa de mais de 100 pessoas. Além de fornecer tecnologia para a Via Verde, utilizada nas autoestradas portuguesas, também vende para vários países europeus e ganha cada vez mais relevância no disputadíssimo mercado norte-americano.

A empresa está a crescer e, num futuro não muito longínquo, os escritórios do Lagoas Park podem começar a rebentar pelas costuras. Perante esse cenário, o gestor não tem grandes dúvidas: “Quando uma empresa tecnológica como a nossa, instalada na zona de Lisboa, tiver necessidade de crescer para 300 ou 400 colaboradores, para mim é lógico que a alternativa é ir para o interior do país.” O presidente executivo da A-to-Be nem pestaneja enquanto faz aquela afirmação.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.