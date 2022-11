Um caso suspeito em Portugal, casos confirmados em mais países: o ponto da situação do coronavírus

Um avião chegado de Pequim aterra esta sábado em Lisboa. Está previsto que aconteça quando passarem poucos minutos das 07h. O JD 429 da Beijing Capital é a única ligação aérea direta entre o território nacional e o chinês - ainda que com uma paragem técnica pelo meio. Os passageiros vão desembarcar e o que vão encontrar no aeroporto Humberto Delgado é informação sobre o coronavírus afixada na zona das chegadas. Ninguém vai ser rastreado, isso é feito na origem. “Neste momento, ninguém melhor que a China faz esta deteção”, dizia durante a tarde desta sexta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

O Expresso questionou a ANA Aeroportos e a companhia aérea Beijing Capital para apurar se estava prevista qualquer medida de segurança adicional ou se se admitia a possibilidade desta ligação ser suspensa. Não foi possível obter qualquer resposta. Ao Expresso, a ANA referiu apenas que “está a acompanhar a situação”, seguindo “as orientações e recomendações recebidas por parte desta entidade que são implementadas de imediato”.

Por agora não há registo de qualquer caso de coronavírus em Portugal. Há uma suspeita, confirmou a Direção-Geral da Saúde à Lusa. Trata-se de um homem de 45 anos, empresário de Felgueiras, que regressou recentemente de uma viagem de negócios à China, acresce a RTP. Apresenta sintomas de infeção respiratória e está internado no hospital de S. João, onde lhe foram feitas análises ao sangue e se aguardam os resultados, que estão a ser analisados pelo Instituto Ricardo Jorge.

“Este doente regressou da China no dia 22 de janeiro onde teve contacto com um cidadão com provável infecção pelo 2019-nCoV [coronavírus] e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João no Porto, hospital de referência para estas situações”, adiantou a DGS em comunicado citado pela Lusa.

Durante a tarde desta sexta-feira ainda chegou a ser noticiada a possibilidade de uma suspeita também no Hospital de Cascais, que foi negada ao Expresso por aquela unidade de saúde.

Já quanto aos 17 portugueses que o Estado vai buscar a Wuhan, o epicentro do surto, ainda não há previsão para a chegada a Portugal. A demora da autorização das autoridades chinesas para que saíssem do país atrasou o regresso.

Quando aterrarem, explicou a diretora-geral da saúde, vão ser “criteriosamente” avaliados. Graça Freitas admitiu também que os portugueses possam ser sujeitos a “quarentena voluntária”. “Pode ser no domicílio ou em instalações que o Ministério da Saúde venha a disponibilizar mas não temos a certeza absoluta se vai ser a modalidade para cidadãos especiais, que estiveram mais de 30 dias confinados na cidade onde a epidemia apareceu”, disse. “Não significa que fiquem internadas, por razões logística podem ocupar instalações em hospitais.”

Entretanto, Espanha confirmou o primeiro caso. De acordo com as autoridades sanitárias, citadas pelo “El País”, o caso registou-se na ilha La Gomera, que faz parte das Canárias. Era uma das cinco pessoas que estavam em observação, depois de terem estado em contacto com um paciente infectado pelo vírus na Alemanha. Também a Suécia registou o primeiro caso esta sexta-feira.

O número de vítimas mortais voltou a aumentar: já são 258, todas na China. Já são perto de 11 mil pessoas infetadas com o vírus.