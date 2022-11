Parlamentares ocupam os seus lugares para "moldar o futuro" da Saúde

"Só podemos esperar o melhor de vocês neste exercício", atirou o vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, José Fragata. A mensagem foi dirigida aos 60 deputados que hoje estão a tomar posse como membros de pleno direito do Health Parliament Portugal, com o foco no início dos trabalhos que podem moldar o futuro da Saúde.

É a ambição de todos os participantes no projeto que junta Expresso, Janssen, Microsoft e Universidade Nova para reunir, pela segunda vez, o único parlamento exclusivamente dedicado ao sector em Portugal, após as 58 recomendações que saíram da primeira edição, em 2017.

"Temos um ambiente que nos permite criar soluções para Portugal e resolver problemas de saúde para o mundo", defende a diretora-geral da Microsoft, Paula Panarra.

Para Filipa Mota e Costa, a reforma do sector exige "o melhor pensamento do país" e a diretora-geral da Janssen Portugal acredita mesmo que o melhor está nos 60 parlamentares que reuniram na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. E foi sob o manto de expectativas elevadas que as primeiras comissões tomaram posse com a manhã a dar a conhecer os deputados de Inovação e Valor em Saúde, Oncologia e Recursos Humanos em Saúde.

O presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo, foi outra das presenças. O representante do ministério da Saúde não espera menos do que "ideias que vão moldar o futuro", quando estamos perante questões que podem ser de vida ou de morte para o sistema de saúde. Sobretudo quando, além das questões estruturais endémicas do sistema português, situações como "o surto do coronavírus" ou "o Brexit" colocam outros desafios que também pedem resposta.

