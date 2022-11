Imigrantes intercetados em Olhão são amigos dos marroquinos que desembarcaram no Algarve por engano

Pela primeira vez, o destino era mesmo Portugal. Os onze jovens marroquinos detetados na madrugada desta quarta-feira ao largo de Olhão, a sul da ilha da Armona, numa pequena embarcação de madeira, preparavam-se para desembarcar no Algarve e pedir asilo à chegada. O Expresso sabe que são "amigos" do grupo de oito migrantes que chegou à praia de Monte Gordo no passado mês dezembro - quando, na verdade, tinha Espanha por destino - e que foi acolhido no quadro de proteção internacional, aguardando ainda a resposta ao pedido.

O sucesso dos primeiros ditou a viagem dos segundos, a partir da mesma cidade costeira: El Jadida, a 90 quilómetros de Casablanca, a outrora portuguesa Mazagão. O grupo foi abordado por uma patrulha da Polícia Marítima de Olhão por volta das 4h, que o trouxe para terra. "Falavam pouco, algum francês, e traziam telemóveis, grão cru e combustível. Não foi encontrado nenhum GPS", relata André Cardoso Morais, comandante da capitania.

A investigação, agora a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), já permitiu apurar que os onze homens, todos com mais de vinte anos - "não havia menores a bordo" - partiram de Marrocos "há três ou quatro dias" numa embarcação de madeira a motor "em muito melhores condições do que a usada pelos amigos".

À chegada, dois jovens queixavam-se de dores abdominais e um de uma luxação no joelho, e foram encaminhados para as urgências do Hospital de Faro, acompanhados pelas autoridades. Tiveram alta pouco depois. Não estão detidos.

Em comunicado, o SEF revela que "os jovens se encontram-se atualmente à guarda do SEF, que está a desenvolver os procedimentos necessários para apurar as suas identidades, bem como avaliar o enquadramento da situação, com recurso a um intérprete para a realização das entrevistas". Avança ainda que "foram, de imediato, asseguradas as necessidades básicas, incluindo alimentação e assistência médica", confirmando que "sem prejuízo da avaliação médica requerida e que está a ser assegurada pela Cruz Vermelha Portuguesa, três deles deslocaram-se previamente ao Hospital de Faro, os quais já tiveram alta durante a manhã".

A porta da Europa, na praia errada

Este é o terceiro barco com migrantes ilegais que chega a Portugal. No início do passado mês de dezembro, oito jovens, entre os 16 e os 26 anos, desembarcaram na praia de Monte Gordo depois de uma viagem de 55 horas desde El Jadida. Cada um pagou cerca de cinco mil dinares (470 euros), o que não deu para mais do que um barco velho, 10 quilos de maças, sete bidões de combustível e um GPS fraquinho. Quereriam chegar a Cádis mas erraram a rota. Só quando as autoridades os abordaram já no areal, e em português, perceberam que não estavam em Espanha. Perante a disponibilidade de Portugal os acolher num quadro de proteção internacional, pediram asilo.

Só uma vez, há 12 anos, se tinha assistido a semelhante desembarque na costa portuguesa. Foi também em dezembro, dia 17. Eram 23 marroquinos, 18 homens e cinco mulheres entre os 15 e os 30 anos, quase todos de Kenitra, a 40 quilómetros da Rabat, que chegaram, também ao engano, à ilha da Culatra. Foram detidos e ao fim de 37 dias começaram a ser expulsos em voos comerciais para Casablanca, a pena aplicada por terem violado a fronteira portuguesa.