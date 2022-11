Pedrógão não correu bem: não houve dinheiro do Estado na reconstrução, apenas donativos, e a Fundação Gulbenkian pede a devolução dos apoios.

Não falo de Pedrógão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.