Saiba como pôr o seu filho a ler: sete conselhos para os pais

Tenha livros em casa

Os livros devem estar visíveis e facilmente acessíveis, para que a qualquer momento possa tirar um ou permitir que própria criança consiga ir buscá-lo. Um estudo recente de economistas do Banco de Portugal sobre determinantes das retenções no ensino básico concluiu que a probabilidade de chumbar diminui entre os alunos que têm mais livros em casa

Estabeleça rotinas

Seja de manhã, seja à noite, antes de dormir, crie uma rotina diária de leitura. Dez minutos por dia bastam. O fundamental é criar o hábito. Se o seu filho ainda não souber ler, leia em voz alta para ele. Se já estiver a começar a ler, acompanhe-o e ajude-o no que for necessário. Vejam as ilustrações em conjunto, palavras que eventualmente ele desconheça, falem sobre as personagens e sobre a história, pergunte-lhe o que está a gostar ou não. Acima de tudo, partilhe o interesse e o entusiasmo pelas histórias. E escolha um espaço habitual e confortável para fazer esta atividade

Desligue o telemóvel e a televisão

Durante a leitura, não tenha telemóveis e tablets por perto nem a televisão ligada. Ou pelo menos tire o som dos aparelhos, para que o momento de leitura em conjunto seja apenas dedicado a isso mesmo, sem mais distrações



Visite a biblioteca/livraria

Leve o seu filho à biblioteca mais próxima e deixe-o escolher os livros que lhe agradam, em função dos seus interesses. Ou vá até à livraria para que ele escolha um livro para ele próprio ou para outra pessoa, para perceber o que lhe interessa. Se ele não estiver a gostar de um livro, não insista e deixe-o passar para outro até encontrar algum que o agarre. E todos os géneros são aceitáveis — ficção, não ficção, BD, jornais ou revistas

Dê o exemplo, leia

Os adultos funcionam sempre como modelos para as crianças. Se defender a importância de algo e depois não o fizer ou fizer o seu contrário, nunca conseguirá convencer o seu filho das vantagens de uma atividade como a leitura. Por isso, leia também e torne esse um momento partilhado por toda a família

Leve livros consigo

Se estiver à espera de uma consulta, na ida para casa, no restaurante e nas férias, tenha sempre livros consigo

Atenção à adolescência

Quem acompanha adolescentes não tem dúvidas em apontar esta fase como aquela em que é mais habitual perderem-se hábitos de leitura. Se no pré-escolar e no 1º ciclo é relativamente fácil garantir o gosto pelos livros e pelas histórias, ao chegarem aos 12-15 anos é frequente os jovens dizerem que já não lhes interessa e que não querem saber dos livros