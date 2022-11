Primeiro caso suspeito de infecção por Coronavírus detectado em Portugal

Foi detetado o primeiro caso suspeito de infeção pelo novo Coronavírus, em Portugal.

Segundo o comunicado da Direção-Geral de Saúde, este doente, regressado hoje da China, onde esteve na cidade de Wuhan (província de Hubei) nos últimos dias, encontra-se sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa, Hospital de Referência para estas situações. A sua situação clínica está estável, aguardando-se os resultados das análises laboratoriais em curso, para atualização desta informação.

Este surto começou num pequeno mercado de peixe, aves e animais exóticos no centro da China e já atingiu nove países e matou 26 pessoas. O crescimento diário do coronavírus 2019-nCoV fez a União Europeia subir o risco de contágio e levou Portugal a ativar os dispositivos de saúde pública de prevenção. A OMS não avançou com a declaração de emergência, mas a China mantém apertado o cerco ao vírus: isolou 35 milhões de habitantes em 12 cidades, está a construir um hospital de raiz com mil camas, fechou a Cidade Proibida e até cancelou as festas de Ano Novo.

São uma família de vírus que causam doenças do trato respiratório, desde a comum constipação até à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que matou mais de 800 pessoas durante a epidemia de 2002 e 2003. Podem ser transmitidos por pessoas e animais.