Mulher agredida por polícia. PSP garante que agente foi pontapeado por populares

A PSP fez um segundo comunicado sobre o caso das agressões a Cláudia Simões, angolana de 42 anos que acusa a polícia de violência.

De acordo com a Polícia, o agente foi abordado pelo motorista de um autocarro de transporte público que solicitou auxílio em face da recusa de uma cidadã em proceder ao pagamento da utilização do transporte da sua filha, e também pelo facto de o ter ameaçado e injuriado. Este agente, "depois de se inteirar da versão dos acontecimentos prestada pelo motorista, dirigiu-se à cidadã por este indicada".

Ainda de acordo com a PSP, a mulher, "de imediato e sem que nada o fizesse prever, mostrou-se agressiva perante a iniciativa do polícia em tentar dialogar, tendo por diversas vezes empurrado o polícia com violência, motivo pelo qual lhe foi dada voz de detenção".

O comunicado refere que a partir desse momento, alguns outros cidadãos que se encontravam no interior do autocarro "tentaram impedir a ação policial, nomeadamente pontapeando e empurrando o polícia".

A PSP salienta que o agente se encontrava sozinho e para fazer cessar as agressões da cidadã detida, "procedeu à algemagem da mesma, utilizando a força estritamente necessária para o efeito face à sua resistência". Acrescenta que a mulher, "para se tentar libertar, mordeu repetidamente o polícia, ficando este com a mão e o braço direitos com marcas das mordidelas que sofreu e das quais recebeu tratamento hospitalar".

Só com a chegada de reforço policial "foi possível conter as pessoas no local" e "promover a condução da cidadã à esquadra para formalização da detenção e notificação para comparência em tribunal às 10h00 do dia 21".

A PSP informa que a cidadã detida, por o ter solicitado, foi pelas 22h00 conduzida ao Hospital Fernando da Fonseca, tendo tido alta pelas 2h00 de 20 de janeiro. E que o agente foi igualmente assistido no mesmo hospital.

Esta terça-feira, cerca das 8h00, Cláudia Simões compareceu numa esquadra de Polícia onde apresentou uma denúncia contra o Polícia que procedeu à detenção, a qual será comunicada à Autoridade Judiciária competente.

"Como consequência direta da formalização desta denúncia, a Polícia de Segurança Pública já iniciou a instrução de um processo de averiguações para, a par do processo criminal, proceder à averiguação formal das circunstâncias da ocorrência e de todos os factos alegados pela cidadã", diz ainda o comunicado. Nenhuma outra medida será tomada por enquanto, reforçou fonte da PSP ao Expresso.

No contexto da detenção efetuada, foram ainda formalmente ouvidas várias testemunhas que se encontravam no local.