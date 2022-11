A nova década: “O nosso lugar à mesa”, por Dominique Crenn

Quando tinha apenas 20 anos, percebi uma coisa: se quisesse ser uma chefe de sucesso, teria de sair de França.

Este facto tem sido uma fonte de curiosidade para muitas pessoas ao longo dos anos por duas razões. Primeiro, o meu país é o centro do mundo culinário e tem sido, desde há muito, o destino para os aspirantes a chefe. E segundo, décadas depois de trocar a França pelos Estados Unidos, acabei por abrir restaurantes franceses que servem variações da cozinha francesa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.