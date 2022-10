Mudar aldeias por causa das cheias? Especialistas acham “exagero”

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, admitiu a hipótese de deslocalização de algumas aldeias do Mondego para evitar novas cheias. “Paulatinamente, aquelas aldeias vão ter de ir pensando em mudar de sítio”, declarou durante uma entrevista à RTP, na ressaca dos temporais Elsa e Fabien, que fizeram o leito do rio transbordar. As palavras causaram estranheza na população local e também entre especialistas ouvidos pelo Expresso.

“Surpreendeu-me essa referência”, diz Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para quem a opção de “manter e erguer estruturas” que previnam as cheias “é absolutamente válida nas regiões baixas.” O mesmo raciocínio é seguido por Pedro Garrett, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).