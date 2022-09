Herói ou vilão? Afinal quem é Rui Pinto?

Estamos em junho. Há três meses em prisão preventiva no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária, em Lisboa, Rui Pinto há muito que não toca num computador. Desde que foi detido, em janeiro, ainda em Budapeste, que ficou sem os seus pertences. Mas hoje é dia de os recuperar. E com eles as memórias dos tempos em que se movia livremente na capital húngara. O inspetor José Amador entrega a Rui Pinto a sua mochila, uma Eastpak cinzenta, bem como uma mala de viagem, dois casacos com capuz, uma máquina de cortar cabelo, um envelope com medicamentos, uma embalagem de rebuçados Halls e um chocolate Snickers, confiscados a Rui Pinto em Budapeste.

Rui Pinto reavê também os seus produtos de higiene pessoal, um cadeado, um envelope com 45 mil florins (o equivalente a 137 euros) e uma pasta com uma edição da “New Yorker”. Preso na cela 42, num espaço de dois metros de largura por três de comprimento, o recluso 2019/00764 tem os movimentos limitados. Só meses mais tarde, depois do despacho de acusação que lhe imputaria 147 crimes, é que Rui Pinto ganharia direito a conviver com alguns reclusos no pátio da prisão e a jogar pingue-pongue.

