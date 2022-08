PJ já tem imagens de vídeovigilância do ecoponto onde bebé foi encontrado

A Polícia Judiciária (PJ) tem desde quarta-feira imagens de videovigilância que abrangem o ecoponto junto à discoteca Lux, em Lisboa, onde um recém-nascido foi abandonado após o parto.

As imagens foram entregues à PJ pelo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, que tem no local uma câmara para vigiar um dos portões de segurança do Porto, que fica junto aos caixotes do lixo, nas traseiras da estação de Santa Apolónia (ver imagem).

O bebé terá nascido por volta da hora do almoço de quarta-feira e foi encontrado às 17h32 por um sem-abrigo que estava a passar e ouviu um choro. "Foi deitado ao lixo sem qualquer cuidado", afirmou ao Expresso o comissário da PSP André Serra. Estava nu e em hipotermia grave.

O recém-nascido, que apresentava ainda vestígios de sangue e tinha parte do cordão umbilical, foi internado na unidade de cuidados intensivos pediátricos do Hospital Dona Estefânea, em Lisboa, onde se encontra "clinicamente estável".