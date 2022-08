A dança dos cuidadores

Há oito anos, um grupo de amigos decidiu lançar a Associação de Dança de Leiria. O projeto surgiu quase por brincadeira. “Alguns dos nossos filhos andavam na dança e queríamos um ensino mais profissional e intensivo, daí termos criado a escola”, recorda a presidente, Susana Vitorino Lopes. Ao fim de um ano, a ideia evoluiu para um projeto de cariz social, aberto a pessoas com deficiência. E agora a fasquia subiu: o grupo prepara-se para constituir uma companhia profissional.

Sediada em Leiria, a associação foi uma das 23 insitituições vencedoras do Prémio BPI “la Caixa” Capacitar, cujo objetivo é apoiar organizações e projetos inclusivos para pessoas com deficiência. A cerimónia de entrega dos prémios decorreu hoje, dia 6, no Centro Cultural de Belém. Durante a sessão de abertura, António Barreto, presidente do júri, fez questão de lembrar o Dia Mundial do Cuidador, que se celebrou ontem. “Com este prémio pretendemos reconhecer os que cuidam dos que têm as suas capacidades diminuídas, por doença, acidente ou de nascença.”

Os projetos vencedores receberam em média mais de €32.600, num total de 750 mil. Segundo os dados mais recentes, dos censos de 2011, em Portugal, havia quase 1,8 milhões de pessoas com, pelo menos, uma incapacidade. Já o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos (ODDH), mostra que, em 2016, a taxa de desemprego na população com deficiência situava-se nos 24,2%. As estes números somam-se outros infortúnios que não entram na estatística, como a solidão.

“A deficiência acrescenta pobreza, desigualdade, exclusão social, solidão. Mas estes grupos, instituições, associações, mostram-nos que nos tempos mais difíceis o ser humano é capaz de bondade e compaixão”, disse António Barreto: “Só com generosidade e amor se consegue ajudar até ao mais íntimo da necessidade e da dignidade.”

De norte a sul e ilhas

Na associação de Leiria, é pela dança que se apoia quem vive com deficiência. Através de movimentos criativos com base na improvisação, da dança contemporânea, e da dança específica para as necessidades dos alunos. “Tem sido um percurso de aprendizagem com muitos profissionais que têm passado pela associação. Este projeto a que nos candidatamos foi a concretização de um sonho: profissionalizar um grupo destes jovens na dança, criando uma companhia profissional”, afirma Susana Vitorino Lopes, cuja instituição que preside foi contemplada com um prémio de €35.960.

Criado há dez anos para apoiar projetos de promoção da melhoria da qualidade de vida, ocupação e a autonomia de pessoas com deficiência, ou incapacidade permanente, o prémio “Capacitar” já atribuiu cerca de €6 milhões, distribuídos por 191projetos de norte a sul do País e ilhas.