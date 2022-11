Deficientes já podem ser artistas certificados

O Programa Arte Sem Barreiras é criado pela Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) e pretende dar apoio direto aos artistas com deficiência. É a primeira vez que atores, bailarinos e músicos com essas condições terão acesso a cursos de formação direcionados e capazes de os certificar no final do período formativo. Ao mesmo tempo, o programa tem ainda a componente contratual, apoiando as estruturas artísticas que pretendam trabalhar com estes profissionais.

O financiamento é de €30 mil, €15 mil para cada orientação do programa: formação ou contratação. Nas ações de formação realizadas em Portugal, o montante atribuído não ultrapassa os €750, mas no estrangeiro pode chegar aos €1500. No que diz respeito à contratação, o máximo que um projeto pode suportar são quatro mil euros, o que poderá atingir 75% dos honorários de cada artista.