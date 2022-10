Empresas Familiares apelam ao bom senso. “Temos de agir sobre o nosso consumo de carbono e deixar as vacas em paz”

A Associação das Empresas Familiares (AEF) apelou esta sexta-feira ao "bom senso", em resposta à suspensão do consumo de carne de vaca na Universidade de Coimbra e da "substituição de carne por peixe nas refeições do Governo".

"Temos assistido recentemente a iniciativas com um fim louvável mas de uma eficácia duvidosa", referiu, em comunicado, o presidente daquela associação, Peter Villax. "Já que as vacas não passaram a produzir mais metano, mas o homem, esse sim, passou a produzir muito mais CO2, temos é de agir sobre o nosso consumo de carbono e deixar as vacas em paz", acrescentou.

No entender da AEF, "é injusto responsabilizar as vacas e penalizar os seus produtores, na medida em que as vacas produzem metano há milhões de anos", enquanto o aquecimento global começou com a "utilização em larga escala dos combustíveis baseados sobre o carbono, a partir da Revolução Industrial".

Soluções “amigas da economia”

A AEF promoveu uma reunião de emergência em Évora com associados produtores de carne alentejana, de onde saiu um conjunto de medidas que consideram mais vantajosas para o meio ambiente, tais como "promover o debate esclarecido e equilibrado sobre a proteção do ambiente e a redução dos gases com efeito de estufa" e "encontrar soluções de redução de gases com impacto nas alterações climáticas que sejam amigas da economia".

O reitor da Universidade de Coimbra (UC) anunciou na terça-feira que vai eliminar o consumo de carne de vaca nas cantinas universitárias a partir de janeiro de 2020, por razões ambientais.

Segundo o reitor da universidade, Amílcar Falcão, a eliminação do consumo de carne nas cantinas universitárias a partir de janeiro de 2020 será o primeiro passo para, até 2030, tornar a UC "a primeira universidade portuguesa neutra em carbono". Por ano, cerca de 20 toneladas de carne de vaca são consumidas nas 14 cantinas universitárias da UC.

Questionado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não se pronunciou diretamente sobre este tema, mas afirmou que, apesar de comer cada vez menos, tenciona continuar a consumir carne, "nomeadamente carne de vaca".