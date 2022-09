Vespas asiáticas. Jardins de Lisboa reabertos

Os jardins das Quintas das Conchas e dos Lilases, na freguesia do Lumiar, em Lisboa, já se encontram reabertos ao público. Os dois espaços foram interditados na passada sexta-feira, depois de terem sido indentificados ninhos de vespas asiáticas. A reabertura dos jardins foi confirmada este domingo pelo vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes, que assegurou estarem "reunidas todas as condições de segurança" para os visitantes de ambos os espaços.

Na época da primavera, as vespas asiáticas constroem ninhos de grandes dimensões, preferencialmente em pontos altos e isolados, sendo os principais efeitos da presença desta espécie sentidos na apicultura - por se tratar de uma espécie carnívora e predadora das abelhas - e na saúde pública.

Não sendo mais agressivas do que a espécie europeia, no caso de sentirem os ninhos ameaçados as vespas asiáticas reagem de modo bastante agressivo e podem fazer perseguições até algumas centenas de metros.

A destruição dos ninhos deve ser feita com equipamento de proteção e seguindo as orientações constantes no plano de ação, nunca se devendo usar armas de fogo (de caça), mesmo no caso de difícil acesso aos ninhos, pois este método só provoca a destruição parcial do ninho e contribui para a dispersão e disseminação da vespa asiática por constituição de novos ninhos.

Na ausência ou perda da rainha, esta espécie tem a capacidade de as obreiras se transformarem em fêmeas fundadoras e construírem novos ninhos.