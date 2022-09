Corpo do triatleta foi encontrado há um ano

O homicídio de Luís Grilo foi planeado durante sete longas semanas e teve como móbil meio milhão de euros e a vontade de dois amantes em assumirem uma relação extra-conjugal. O julgamento de Rosa Grilo e de António Joaquim vai começar em breve e o Expresso reconstitui hoje o caso.

