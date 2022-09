ENSE apela a "contenção" no uso de combustíveis

Ao quarto dia de greve dos motoristas de matérias perigosas há falhas "pontuais" em alguns postos de abastecimento e a Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) apelou à "contenção" dos automobilistas na "utilização de combustíveis". Em comunicado assinado pelo presidente do Conselho de Administração, a ENSE diz que os serviços mínimos estão "a ser cumpridos" e que o abastecimento dos postos de combustíveis e dos aeroportos está a "processar-se com regularidade".

Ainda segundo a ENSE, 54 camiões foram conduzidos por militares ou agentes das forças de segurança.

Os motoristas entraram hoje no quarto dia de greve e o vice presidente do sindicato, Pardal Henriques, já garantiu que vai apresentar-se hoje às 15h00 no Ministério da Segurança Social à espera que apareçam representantes da Antram para negociar.