Adiada reunião entre patrões e federação dos sindicatos dos motoristas

A Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) vão reunir-se na terça-feira com o Governo.

“A ANTRAM e a FECTRANS entendem que face ao adiantar da hora a reunião de hoje já não faz sentido”, diz ao Expresso o porta-voz da ANTRAM, André Almeida.

O encontro entre as duas organizações e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deveria acontecer esta tarde, pelas 15h, mas face ao prolongamento da reunião com os sindicatos dos motoristas – Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) – acabou por ser adiado para terça-feira pelas 9h30 na sede do ministério.

A reunião entre o SNMMP e o SIMM com o Governo começou por volta das 11h30 na sede do ministério sem a presença da Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, que recusou negociar sob a ameaça de uma greve. Nenhum dos intervenientes quis prestar declarações à entrada da reunião.

Mas segundo já tinha avançado antes o vice-presidente e porta-voz do SNMMP, Pedro Pardal Henriques, o encontro teve como objetivo a apresentação de um conjunto de propostas ao Governo com vista a uma solução para evitar a greve, com destaque para um contrato coletivo de trabalho com a duração de seis anos e aumentos graduais de 50 euros.

Nos últimos dias, o Governo tem feito grande pressão junto de motoristas e patrões para chegarem a acordo de forma a evitar a paralisação, que terá fortes consequências ao nível do abastecimento de combustíveis e de mercadorias.

Perante a possibilidade de a greve avançar, Pedro Nuno Santos aconselhou no passado dia 24 de julho para os portugueses começarem a abastecer as suas viaturas para “se precaverem”. A paralisação dos motoristas, por tempo indeterminado, tem início marcado para a próxima segunda-feira, dia 12 de agosto.