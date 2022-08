Tancos. MP exclui Costa e Marcelo

Ao longo das 80 páginas produzidas pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sobre os quatro arguidos mais recentes do caso Tancos — Azeredo Lopes, um responsável do laboratório científico da Polícia Judiciária Militar (PJM) e dois coronéis da GNR — não existe qualquer indicação de que o então ministro da Defesa tenha passado a outras figuras do Estado a informação que tinha sobre a operação ilegal montada para recuperar as armas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)