Greve dos camionistas. Afinal pode haver duas reuniões com o Governo no mesmo dia?

Esta quarta-feira, em entrevista na RTP, Pedro Pardal Henriques, advogado e vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas revelou ter solicitado ao Governo uma reunião para falar sobre as reivindicações do motoristas de pesados, a poucos dias da greve de 12 de agosto. "A reunião foi informalmente aceite pelo Ministério das Infraestruturas" e deverá realizar-se na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto.

Ao Expresso, Pardal Henriques confirmou que a reunião foi confirmada pelo Ministério e que só aguardava a hora da sua realização. "À partida será da parte da manhã".

Entretanto, o Observador avançou que existe uma reunião nesse mesmo dia, agendada para as 15h no Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e que junta à mesa associação patronal ANTRAM, a FECTRANS, sindicato afecto à CGTP e que não participa na greve do dia 12, e o Executivo.

Ao jornal digital, André Almeida afirmou: “Acreditamos que o Dr. Pedro Pardal Henriques, num golpe de oportunismo, tentou juntar-se a uma reunião da qual tomou conhecimento, mas que naturalmente não o podia envolver porque o encontro pressupõe um bom ambiente negocial”.

Confrontado com esta informação, Pardal Henriques disse ao Expresso não ter conhecimento dessa reunião entre a ANTRAM, FECTRANS e Governo.

O Expresso contactou a assessora do Ministério das Infraestruturas e da Habitação que se recusou a fazer qualquer tipo de declarações sobre este caso.