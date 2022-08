“Há sempre a hipótese de a greve vir a ser desconvocada”, diz sindicato dos motoristas

O Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas pediu ao Governo uma nova reunião para tentar travar a greve marcada para 12 de agosto, afirmou o porta-voz do sindicato, Pedro Pardal Henriques, em entrevista esta quarta-feira à noite à RTP3. De acordo com o responsável, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) ainda não disse se participaria ou não. A reunião com o Ministério das Infraestruturas deve acontecer na próxima segunda-feira.

“Há sempre a hipótese de a greve vir a ser desconvocada. Estamos sempre dispostos a negociar”, disse Pedro Pardal Henriques, acusando a ANTRAM de “não querer cumprir o que foi acordado” e “enganar os motoristas” e ser, desse modo, a “única responsável” pela greve. “A ANTRAM disse que não iria cumprir a sua parte do acordo, que seria atualizar o salário dos motoristas para 900 euros. Tínhamos desconvocado a anterior greve depois de terem prometido que era isso que fariam.”

A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que começa a 12 de agosto e por tempo indeterminado, ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias. O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois das propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.