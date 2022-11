Quase um milhão de portugueses vivem sozinhos

Todos os anos, o número de pessoas a viverem sozinhas aumenta. Eram pouco mais de 400 mil no início da década de 90 e agora são mais do dobro. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), há 939 mil portugueses a viverem sem ninguém, o que já representa cerca de um quarto (23%) de todas as famílias. São quase tantas quanto os casais sem filhos. E ainda que metade destas pessoas tenha mais de 65 anos, há cada vez mais jovens e adultos dentro desse número.

“O aumento das pessoas a viverem sós é, em larga medida, reflexo do envelhecimento demográfico e das migrações de jovens ou adultos que saem dos seus territórios de origem por razões de estudo ou trabalho”, explica Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa.