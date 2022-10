Expresso é o jornal mais lido em Portugal

O Expresso continua a ser jornal mais vendido em Portugal, contados os primeiros quatro meses de 2019, confirmam os dados da APCT, o organismo que fiscaliza oficialmente as vendas de jornais, dados esses que foram divulgados nesta quinta-feira.

Assim, de janeiro a abril, o Expresso atingiu uma média total de quase 87 mil exemplares, somando todos os dados (incluindo portanto as vendas em papel e também de assinaturas digitais). A posição cimeira do Expresso tem como referência todos os jornais generalistas, diários e semanários, e permanece inalterada desde o início do ano de 2017, cumprindo mais de dois anos de liderança consecutiva.

No que respeita à vertente digital, o Expresso é líder absoluto e destacado na circulação digital paga, tendo conseguido aumentar o número de exemplares vendidos: quase 26 mil exemplares, uma subida face a 2018.

Quanto às restantes publicações, o Correio da Manhã segue-se na lista, com 78.186 de circulação total, registando uma descida de 9% face ao período homólogo (face aos quatro registados pelo Expresso). O JN tem uma média de 45.997 exemplares, descendo também 9%. No segmento dos diários, o Público vem a seguir do CM, perdendo 5% na circulação total paga (agora com média de 32.242 exemplares). Já nos semanários, a Sábado perde quatro por cento, ficando nos 40.461 exemplares, enquanto a Visão perde 11% face ao homólogo, com 39.586 exemplares de circulação de janeiro a abril.