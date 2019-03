Foi descoberta a única escultura de Leonardo da Vinci

Especialistas de arte italianos identificaram como sendo da autoria de Leonardo da Vinci uma escultura que está em exposição no Victoria and Albert Museum, em Londres, e que passa assim a ser a única estátua conhecida entre a obra artística deixada pelo pintor de 'Mona Lisa'.

A estátua agora atribuída a Leonardo da Vinci é uma pequena peça em terracota, e em bom estado de conservação, conhecida como 'The Virgin and the Laughing Child' (A Virgem e o Menino Sorridente). Segundo o jornal britânico "The Guardian", a escultura foi produzida por volta de 1472, quando o pintor tinha 19 ou 20 anos, e era aluno do artista florentino Andrea del Verrochio.

Apesar de a escultura agora identificada estar longe de ser uma obra-prima ao nível de 'Mona Lisa' - é mais um "trabalho de estudante" e da fase dos verdes anos do artista em que ainda estava a aprender -, o "The Guardian" enfatiza como o artista conseguiu captar nesta escultura "o amor e a ternura de uma forma tão doce e bela". E lembra ainda que "sempre fez parte da lenda que Leonardo da Vinci produziu esculturas, incluíndo um cavalo gigante, mas nenhum destes trabalhos foi identificado".