É a 12ª vítima violência doméstica em 2019: mulher morre em Vieira do Minho

Uma mulher foi morta pelo marido na noite de quarta-feira em Vieira do Minho, distrito de Braga, com o suspeito a entregar-se às autoridades, disse à Lusa fonte da GNR.

"Tratou-se de um homicídio de uma mulher num quadro de violência doméstica. O marido entregou-se às autoridades e está detido", disse fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a GNR não tem nos seus registos qualquer histórico em relação ao casal em causa, tendo ambos cerca de 40 anos.

"A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência", acrescentou a fonte da GNR.

Também esta quarta-feira, umas horas antes, a Polícia Judiciária deu conta que estava a investigar o caso de uma mulher morta com recurso a uma arma branca em Corroios, no concelho do Seixal. O caso ocorreu pelas 19h25 .

"Todos os indícios apontam para um homicídio, com recurso a uma arma branca, de uma mulher com 47 anos, em Corroios. A vítima foi encontrada na zona do 'hall', já no interior de um prédio", disse à Lusa fonte do comando nacional da PSP.