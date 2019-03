Sindicatos da PSP agradados com desmentido sobre Angola: havia “revolta” no interior da PSP

Angola tinha dito que Portugal pediu desculpa pelos incidentes no bairro da Jamaica, Governo desmentiu ao Expresso essa informação

Os dois sindicatos da PSP ficaram “agradados” com o desmentido rápido feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Em causa estão declarações do homólogo angolano feitas esta segunda-feira em Luanda, na antevisão da visita de Marcelo Rebelo de Sousa àquele país. O governante tinha dito que Santos Silva tinha feito um pedido de desculpas por causa dos incidentes no Bairro da Jamaica a 20 de janeiro.

Numa primeira reação, e face às declarações de Luanda, Paulo Rodrigues e Peixoto Rodrigues, presidentes de dois dos principais sindicatos da PSP, criticaram o alegado pedido de desculpas.

Agora, e baseando-se nas declarações do gabinete de Santos Silva ao Expresso, consideram positivo que o ministro tenha feito um desmentido de forma rápida e categórica. “Saudamos o ministro. As palavras vindas de Angola estavam a causar revolta interna no seio da PSP”, afirma Paulo Rodrigues.

Na mesma linha de pensamento, Peixoto Rodrigues acrescenta: “Ficamos agradados com estes últimos desenvolvimentos”.

Várias fontes contactadas na PSP foram unânimes em considerar “extemporâneo” o pedido de desculpas anunciado por Angola, uma vez que a investigação interna à conduta dos agentes da PSP no Bairro da Jamaica, no Seixal, se encontra ainda a decorrer.

O vídeo de 4 minutos da intervenção policial naquele bairro a 20 de janeiro deu azo a fortes críticas à atuação da PSP, dando origem a manifestações em Lisboa e no Seixal.