Contrato de concessão dos CTT para serviço postal universal termina em dezembro de 2020

O contrato dos CTT para o serviço postal universal termina em dezembro de 2020, mas PCP, PEV e BE querem renacionalizar a empresa, com este último a propor que tal seja feito ainda durante esta legislatura.

De acordo com a lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena concorrência, em Portugal, a empresa CTT - Correios de Portugal é, "em território nacional, a prestadora do serviço postal universal até 31 de dezembro de 2020".

As condições da prestação do serviço universal "devem ser reavaliadas a cada cinco anos pelo Governo", depois de ouvida a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e as organizações representativas dos consumidores, adianta a lei.

O encerramento de lojas dos CTT tem gerado grande contestação no país, sendo que em janeiro último a Anacom indicou que era "expectável" que o número de concelhos sem estações de correio suba para 48 no curto prazo, contra 33 no final de 2018.

Em 10 de janeiro, a Anacom apontou que, no ano passado, os fechos dos balcões dos CTT "levaram a que tenham subido para 33 os concelhos em Portugal que já não têm estações de correios" e que, até 2017, e desde 2013, "apenas existiam dois concelhos sem estações de correios".

Esta informação reacendeu a discussão no parlamento sobre o tema e levou a que o PCP, o Bloco de Esquerda (BE) e o PEV avançassem com projetos para a renacionalização dos CTT – empresa que passou a ser totalmente privada em setembro de 2014 –, os quais vão ser debatidos na Assembleia da República esta quinta-feira.

O parlamento debate esta quinta-feira um projeto de lei do PCP para estabelecer o regime de recuperação do controlo público dos CTT, outro do Bloco de Esquerda, tendo como objetivo a nacionalização da empresa, e um projeto de resolução do PEV para a reversão da privatização dos Correios.

De acordo com o projeto lei do BE, que procede à nacionalização dos CTT, a apropriação pública por via de nacionalização do controlo acionista deverá ser feita "nos termos do Regime Jurídico de Apropriação Pública (RJAP), aprovado em anexo pela lei n.º 62-A/2008, de 11 de novembro, no sentido de salvaguardar o interesse público nacional".

"A lei n.º 62-A/2008, de 11 de novembro, não só procedeu à nacionalização das ações representativas do capital social do Banco Português de Negócios [BPN], como também aprovou o regime jurídico de apropriação pública, por via de nacionalização, que consta de anexo à referida lei", explica a jurista Sara Estima Martins, sócia da PLMJ, especialista em Direito Europeu e da Concorrência.

Nos termos do artigo 1.º do anexo à referida lei, "podem ser objeto de apropriação pública, por via de nacionalização, no todo ou em parte, participações sociais de pessoas coletivas privadas, quando por motivos excecionais e especialmente fundamentados tal se revele necessário para salvaguardar o interesse público".

Em 2008, quando foi aplicada, tal aconteceu na sequência do "volume de perdas acumuladas" pelo BPN, "a ausência de liquidez adequada e iminência de uma situação de rutura de pagamentos que ameaçam o interesse dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro", lê-se no artigo 2.º da lei.

"Apurada a inviabilidade ou inadequação de meio menos restritivo apto a salvaguardar o interesse público, são nacionalizadas todas as ações representativas do capital social do BPN", acrescenta a lei n.º62-A/2008.

No entanto, o caso dos CTT é diferente. Em causa está a concessão do serviço postal universal, que para o PCP e o BE não está a ser cumprido. É preciso não esquecer que os Correios de Portugal são detentores de uma licença bancária, através do qual operam o Banco CTT.

"A estratégia da administração dos CTT é centrar a atividade nos negócios lucrativos, transformando a rede de distribuição postal dos CTT numa rede de agências do Banco CTT", lê-se no projeto de lei do BE, que refere que "decidir a nacionalização" dos Correios "até ao final da presente legislatura é, no entendimento do Bloco de Esquerda, o único caminho de, nas condições atuais, ainda ser possível resgatar para o Estado a propriedade e a gestão do serviço público universal dos correios".

A iniciativa legislativa do BE visa "salvaguardar o interesse público", prevendo a nacionalização de "todas as ações representativas do capital social dos CTT", livres "de quaisquer ónus ou encargos, para todos os feitos legais".

É proposta "uma auditoria independente que identifique e quantifique todas as ações lesivas do serviço e erário público tomadas pela gestão privada dos CTT, bem como as tomadas pelo XIX Governo constitucional no período de preparação do processo de privatização".

A indemnização dos acionistas "é apurada nos termos estabelecidos no RJAP”, sendo que, "com base na auditoria prevista no artigo anterior, é apurada a indemnização devida ao Estado pelos titulares de participações sociais dos CTT".

Por sua vez, o PCP considera que "é imperioso e urgente que o Estado adquira a capacidade e a responsabilidade pela gestão da empresa, para garantir a sua viabilidade futura e para que volte a ter condições para prestar um serviço que o país, as populações e os seus trabalhadores exigem".

Por motivo de "salvaguarda do interesse público", o projeto de lei do PCP "estabelece o regime de recuperação do controlo público da empresa CTT - Correios de Portugal", o que "compreende todas as áreas de atividade desenvolvida pela empresa e deve ser realizada de forma a assegurar a continuidade dos serviços prestados, a manutenção dos postos de trabalho e a aplicação a todos os trabalhadores da contratação coletiva vigente, até substituição por outra livremente negociada entre as partes".

"O Governo fica obrigado a criar as condições necessárias para que a recuperação do controlo público dos CTT seja realizada livre de ónus e encargos, sem prejuízo do direito de regresso quando a ele haja lugar", refere o PCP.

O Governo "fica obrigado a adotar as medidas transitórias que se revelem necessárias à defesa do interesse público, nomeadamente promovendo a suspensão da negociação de ações dos CTT", acrescenta o projeto de lei.

"É criada uma unidade de missão, a funcionar junto do Governo, com a responsabilidade de identificar os procedimentos legislativos, administrativos ou outros que se revelem necessários ao cumprimento das disposições da presente lei, dotada dos necessários recursos humanos e técnicos", lê-se no documento.