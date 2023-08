O que esperar do novo iOS, que chega aos iPhones em setembro

A Apple já lançou a segunda versão experimental (beta) do iOS17 que provavelmente haverá de estrear na versão definitiva em setembro, com o lançamento dos novos iPhones. Esta versão beta destina-se essencialmente a programadores, mas permite confirmar o potencial da ferramenta AirDrop na partilha de ficheiros e contactos entre iPhones. Mas o principal destaque registado pela imprensa especializada dos EUA dá pelo nome de Live Voicemail que transcreve automaticamente mensagens de voz (resta saber se e quando vai estar disponível em português). Ainda nas mensagens destaque para a funcionalidade de Check In que permite partilhar a localização com outras pessoas, e a possibilidade de gravação de vídeos no FaceTime. A bem da conveniência, o novo sistema operativo do iPhone vai estrear o modo StandBy, que reproduz informação e imagens úteis para o dia a dia enquanto se encontra a carregar. Em paralelo com o iOS7, a Apple garantiu uma vitória no Supremo Tribunal dos EUA que também vai produzir efeito em todo o mundo. A Epic, produtora do jogo “Fortnite”, tentou recorrer às mais elevadas instâncias judiciais para garantir que conseguia levar à prática a única vitória num processo inicial que considerou que a Apple não pode impedir os produtores de apps de criarem canais de comunicação para trocar informação com os consumidores. A Apple tinha suspendido esta decisão com um recurso — e a Epic tentou forçar a aplicação da decisão com a ida ao Supremo, que rejeitou o pedido.

