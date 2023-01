Amazon faz descolar entregas por drone em duas cidades dos EUA

Nas cidades de Lockeford, na Califórnia, e de College Station, no Texas, nem todos os presentes esperaram pelo Pai Natal — e houve mesmo alguns distribuídos por drone, através do serviço Prime Air, da Amazon. A gigante do comércio eletrónico aproveitou o final do ano para expandir o serviço de entrega de compras através de drones para as duas cidades americanas. O serviço, que já garantiu a autorização da Administração Federal da Aviação dos EUA, recorre a drones hexagonais com seis rotores que foram desenhados para minimizar ruídos de alta frequência. Os drones estão aptos a executar planos de voo e entregas de forma autónoma, com algoritmos que ajudam a contornar obstáculos, e localizam moradas e manobras de entrega, mas todas as expedições continuam a decorrer com supervisão de humanos. Além de só transportar volumes até 2,3 kg, esta entrega por via aérea exige a subscrição prévia do serviço, em alternativa aos serviços de expedição tradicionais.

