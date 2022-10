A Meta da realidade virtual: grupo do Facebook lança uns novos óculos de realidade mista e virtual

Do Project Cambria até aos óculos de realidade vir­tual com a marca Quest Pro foi apenas um ano. Quem desdenhou da estratégia da Meta tem agora mais uma oportunidade para confirmar que Mark Zuckerberg e restantes gestores do grupo do Facebook estão apostados em marcar presença no metaverso. Os novos óculos da Meta Quest (outrora Oculus Rift) chegam ao mercado na terça-feira — mas, tendo em conta o preço, tudo leva a crer que serão os mais abonados ou os profissionais com necessidades que irão ser os compradores.

Equipados com memória RAM de 12 gigabytes (GB) e processador Snapdragon XR2+, da Qualcomm, os Quest Pro permitem alternar entre realidade virtual (em que as lentes funcionam como ecrãs que não deixam ver o exterior) e realidade mista (em que as lentes sobrepõem artefactos ou textos digitais sobre objetos e cenários da realidade visionados). Além de 10 sensores de alta resolução, os Quest Pro distinguem-se pela capacidade de conhecerem melhor as expressões faciais do utilizador a fim de garantir maior fidedignidade no momento de as refletir nos avatares usados no metaverso.

