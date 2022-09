A moda é um verdadeiro tubo de ensaio. Neste laboratório não há ciências exatas

Se a moda dita novas tendências a cada temporada, estas refletem o que se passa à nossa volta, os movimentos socioculturais em constante mutação nesta aldeia global. A indústria da moda tem cada vez mais uma voz e não é alheia às causas que nos movem a cada momento. É, portanto, um jogo saudável de influências.

A moda também nos ajuda a encontrar a nossa voz. Nas passerelles desfilam as sugestões dos designers, que nos convidam a adaptá-las ao nosso gosto e personalidade. O estilo é isso mesmo: a capacidade de pegar em peças que marcam uma tendência, baralhar e voltar a dar. Claro que até para quebrar as regras há regras, mas há que não ter medo de arriscar, afinal o sentido estético também se treina. Temos total liberdade para fazer conjugações e misturar peças e padrões, mesmo que isso não venha escrito no livro de estilo da estação.