Venda de carros aumenta 51,2% em maio e há três marcas francesas entre as cinco mais vendidas

Em maio foram vendidos 22.672 carros em Portugal, o que representa um aumento de 51,2% face ao mesmo mês de 2022. No entanto, se a comparação for feita com maio de 2019 (antes da pandemia), há uma quebra de 15,2%.

Entre as cinco marcas mais vendidas há três francesas: a Peugeot, que lidera, a Renault, em segundo lugar, e a Dacia, que ocupa a quarta posição. No terceiro e no quinto lugares estão as alemãs Volkswagen e BMW, respetivamente.

As conclusões são da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) e demonstram ainda que, no acumulado dos primeiros cinco meses deste ano, foram colocados em circulação 101.510 novos veículos, o que representou um aumento homólogo de 40,4%.

A ACAP conclui também que, de janeiro a maio de 2023, 47,1% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia [que não gasóleo e gasolina], nomeadamente elétricos e híbridos. “Em particular, verifica-se que 15,6% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos”, refere a ACAP.