A Lamborghini faz 60 anos e, para comemorar criou o Revuelto o seu primeiro superdesportivo híbrido

A Automobili Lamborghini faz sessenta anos e, para comemorar, apresenta o Revuelto, o primeiro superdesportivo V12 híbrido plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle – Veículo Eletrificado de Alta Performance) Este super-carro conta com uma potência de 1015 cavalos que é disponibilizada pelo rendimento combinado de um motor de combustão com três motores elétricos, juntamente com uma caixa de velocidades de dupla embraiagem, que faz a sua estreia num Lamborghini de 12 cilindros. De acordo com a marca, os três motores elétricos são alimentados por um pack de baterias de iões de lítio de elevada potência específica (4500 W/kg), que também suporta um modo de condução totalmente elétrico.

Inovador, mas fiel ao ADN Stephan Winkelmann, Presidente da Lamborghini diz, em comunicado, que estamos perante “um automóvel único e inovador, mas, ao mesmo tempo, fiel ao nosso ADN: o V12 é um símbolo emblemático da nossa herança e do nosso legado em termos de superdesportivos”. A fibra de carbono, produzida mediante manufatura artesanal na fábrica de Sant’Agata Bolognese, em Itália, é o principal elemento estrutural do novo modelo, sendo utilizada não só na monofuselagem e no chassi, mas, também, em todos os elementos da carroçaria, à exceção das portas e dos para-choques. O uso extensivo de fibra de carbono e materiais leves, combinado com a elevada potência do grupo motopropulsor, “contribui para o alcançar da melhor relação peso/potência da história da Lamborghini: 1,75 kg/cv”, informa a marca intaliana.

Acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos O novo Revuelto combina oferece prestações de topo, segundo a marca, para o seu segmento: aceleração 0-100 km/h em apenas 2,5 segundos; 0-200 km/h em menos de 7 segundos; e uma velocidade máxima superior a 350 km/h. “Com o Revuelto, elevamos a experiência de conduzir um Lamborghini”, nota Rouven Mohr, director técnico principal da Lamborghini. O mesmo responsável explica ainda que “o Revuelto dá um significativo passo em frente em termos de reatividade e capacidade de resposta, para garantir a condução mais emotiva e natural em todos os ambientes. O Revuelto é um automóvel que proporciona a mais elevada performance, mas o nosso objetivo, logo desde o início, foi confirmá-lo como estando no pináculo absoluto das emoções de condução”. O Revuelto é o modelo de produção da Lamborghini que oferece o maior potencial de personalização. Na verdade, são oferecidas 400 cores de carroçaria, juntamente com muitas mais opções de personalização que estão à disposição do cliente, permitindo a criação de superdesportivo inteiramente individualizado.

