Automóveis: Dakar em tons de verde?

Procurador da República; ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público

O rali Dakar, disputado nos desertos da Arábia Saudita nos últimos quatro anos e que voltou a 31 de dezembro, é a última grande aventura do desporto automóvel. Do ponto de vista mediático apenas é superado pela Fórmula 1, sendo visto em 190 países por qualquer coisa como 37 milhões de espectadores. É possível disputá-lo e ao mesmo tempo ter algumas preocupações ambientais?

É a este desafio que o grupo espanhol Astara (importador em Portugal da Kia, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, etc.) pretende responder através de um projeto que tenta associar competitividade desportiva e impacto ambiental. Como? Adaptando buggies sul-africanos Century CR 6 à utilização de e-fuel, ou seja combustível sintético. Trata-se de uma mistura de álcool (etanol) com outros combustíveis, processada com recurso a energias renováveis cujo impacto no efeito de estufa é apresentado como nulo: e não emitindo partículas nem óxidos nocivos.