Venda de cigarros pode acabar em 15 anos: 17% dos portugueses fumam em média 13 cigarros por dia

Este jogo de roleta russa acaba quando se aperta o gatilho de um isqueiro ao encontro da primeira bala, suficiente para dar início a um movimento viciado. Mão afundada no bolso, a procura é a de uma arma artilhada de 20 iguais àquela primeira. O assalto é a si mesmo. Num suspiro, dispara-se diretamente para o pulmão, uma e outra vez. “Todos se lembram do cowboy da Marlboro”, quem o recorda é Luís Rodrigues. De profissão, é gestor e empresário. De vício, é fumador. Começou aos 15 anos, “quando fumar era cool”, mas aos 57 tomou a decisão de parar, porque, afinal, “é uma estupidez, por todas as razões e mais algumas”. Talvez a principal esteja nos números. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano — sendo que cerca de 1,2 milhões destas mortes são resultado da exposição de não fumadores ao fumo passivo.