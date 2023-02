Nómadas de giz na mão: quem são os professores portugueses? E como se comparam com os colegas europeus?

No sumário da lição de hoje, prevê-se o uso do caderno quadriculado: fazem-se contas à vida. A aula é dedicada a recordar uma matéria sabida na ponta da língua, ainda que misture várias disciplinas. Matemática da história do professor português, cuja pergunta de partida ainda não tem grandes respostas. Quanto do salário se subtrai aos quilómetros multiplicados nos anos que se vão somando ao cansaço das vidas divididas?

