Reciclagem: Portugal está entre os cinco países europeus com os piores valores

As voltas que a Terra dá em torno do Sol são circulares e duram cerca de 365 dias. As voltas que esta dá em torno de si mesma também se fazem em círculos, completados em 24 horas. Já as voltas que a população dá à cabeça, aquando do momento da reciclagem, deveriam durar menos de 1 minuto, mas parecem interrompidas por pensamentos confusos. “Um pacote de leite deve ir para o ecoponto azul ou amarelo?”, questiona-se. Em menos de nada, parece não valer sequer a pena o esforço de tentar perceber.

Bloqueia-se, então, um movimento que culminaria também num círculo: o da economia circular — tão importante num momento em que já residem mais de 8 mil milhões de pessoas no planeta —, mas haverá verdadeiro benefício nesta distribuição seletiva? As alterações climáticas, tema de debate na ordem do dia, diriam que sim. As mudanças no estilo de vida são colocadas no centro da mesa e é aí que a reciclagem entra na equação, tornando-se matemática quase obrigatória.