Globalização do tráfico de droga acelera, Portugal aumenta número de apreensões

Até 31 de agosto deste ano, as forças de segurança portuguesas levaram a cabo 3508 apreensões de estupefacientes: é o número mais alto dos últimos seis anos, sendo preciso recuar até 2016 para encontrar um maior número de ações policiais de combate ao tráfico de droga em Portugal (6823). Nestes números, partilhados com o Expresso pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), da Polícia Judiciária (PJ), estão contempladas as quatro principais drogas presentes no território nacional — canábis, cocaína, heroína e ecstasy — e em praticamente todas elas o número de apreensões em 2022 já é maior do que em todos os anos que se seguiram a 2016. A única exceção é o ecstasy (ou MDMA), que este ano motivou 186 ações policiais — apenas menos uma do que em 2018, sendo assim expectável que esse número seja ultrapassado até ao final do ano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler