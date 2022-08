A família está em mudança. E a diversidade também se faz nas casas dos portugueses

Num trabalho dirigido a alunos do ensino secundário e da universidade, perguntava-se o seguinte: quando concluir o curso, quais serão as suas prioridades? E as respostas surgiram com a seguinte hierarquização: encontrar emprego; comprar um carro; viajar; arranjar namorado/a; e só depois constituir família. “Até que apareça o primeiro filho há muita coisa para fazer”, conta ao Expresso o professor e sociólogo Paulo Machado, presidente da Associação Portuguesa de Demografia (APD). “O que é extraordinário é que esta hierarquia se mantém razoavelmente parecida, mas acentua-se nos jovens com 18 e 19 anos face aos que têm 16 e 17.”

Esta é apenas uma das realidades que contribuem para explicar as alterações que se têm verificado no conceito de família — ou, num sentido mais lato, na composição dos agregados domésticos. Na União Europeia (UE), o número de agregados familiares com crianças caiu 3,4% entre 2009 e 2021 e aqueles sem crianças aumentaram 14,5%. Já em Portugal, a queda dos agregados com crianças foi bastante mais acentuada (13,5%), situando-se agora nos 1,2 milhões, num contexto em que aqueles que não as têm subiram 2,5%, para 2,6 milhões.