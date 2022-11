“White Lotus” está de volta: quando tudo corre bem porque tudo corre mal

Foi um sucesso de audiências, conquistou a temporada de prémios — na última cerimónia dos Emmys, foi premiada em dez de 20 nomeações — e regressa agora para repetir o triunfo. Uma nova história, num novo resort de luxo, com novas personagens. Tudo é novo na segunda temporada de “The White Lotus”, à exceção — e ainda bem para os fãs — de Jennifer Coolidge, que volta a dar vida a Tanya McQuoid, num novo ângulo. O que esperar? Na receita de Mike White, argumentista por trás da criação do êxito, a base satírica é a mesma, o que varia são os ingredientes. Se a primeira temporada nos serviu uma dose dupla de abusos de poder e luta de classes, desta vez o ambiente distópico sufoca as relações interpessoais das personagens, passando o foco para a toxicidade e a sexualidade.

“Mas como é que há de ser tão bom quanto a temporada anterior”, é esta a pergunta que de imediato invade o elenco desafiado a dar continuidade à série. Quem o conta ao Expresso é Tom Hollander — ator conhecido do público por “Orgulho e Preconceito”, entre muitos outros títulos, e escolhido para interpretar Truman Capote na próxima temporada de “Feud”, em 2023 —, que interpreta Quentin, um homem “rico o suficiente para viver como quer, porque pode”. Pode ele e pode o sobrinho, Jack. Quem lhe veste a pele é Leo Woodall (de “Cherry” e “Vampire Academy”), que não tem grandes dúvidas no que diz respeito ao sucesso deste segundo “The White Lotus”. “As pessoas já sabem o que esperar e acho difícil não se ficar maravilhado.” Os dois entram a meio da trama para dar uma nova luz às personagens que já lá coabitam.