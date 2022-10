HBO Max revela como transformou Monsanto na Dragon Stone de “House of the Dragon"

O serviço de streaming HBO Max lançou esta segunda-feira um vídeo centrado na rodagem da série “The House of the Dragon” em Portugal. O lançamento coincidiu com a estreia do último episódio da série, passada 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", já disponibilizado na plataforma. A aldeia histórica de Monsanto, em Idanha-a-Nova, foi escolhida para a megaprodução sobre a história da Casa Targaryen. Serviu de cenário a Dragon Stone (Pedra do Dragão).

“Quando vimos Monsanto, numa montanha, encontrámos Pedra do Dragão. Na série original, Pedra do Dragão era uma costa do Norte de Espanha. Lá só se viu uma faceta da ilha, a praia, mas precisávamos do resto da ilha, precisávamos de todo um mundo. Foi o que encontrámos no cume daquela montanha íngreme em Portugal”, explica em comunicado enviado à imprensa o co-showrunner Miguel Sapochnik (realizador do episódio ‘Batalha dos Bastardos’ em “A Guerra dos Tronos”).

Segundo Sofia Noronha, production manager de “House of the Dragon”, a rodagem da série em Portugal contou até com o “apoio dos habitantes”, que “cederam as suas casas” e “trabalharam na série, baseada em "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin. Do elenco principal fazem parte Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.