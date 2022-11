O teatro de Fassbinder em Almada

Numa noite de chuva, uma mulher madura, por volta dos 60 anos, entra num bar. As mesas estão vazias, e ela senta-se junto à porta. As outras pessoas observam-na de longe. Ela está pouco à vontade. Acaba por pedir uma Coca-Cola. Depois, um pouco por brincadeira, um homem muito mais novo convida-a para dançar, com música de uma jukebox. Saltando quase para o fim: acabam por casar. E gostam um do outro. Inicialmente, foi um filme de Fassbinder, estreado em 1974.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.