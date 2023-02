Livros: O que une Portugal?

Imagine que, depois de muitas horas de voo, acabado de aterrar num sítio verdadeiramente longínquo, uma primeira visita que prometia afastá-lo de casa, dá de caras com uma loja com um nome português. Primeiro parece-lhe impossível, depois resolve aproximar-se, entrar e indagar. Vê-se acolhido pelo proprietário, um português de gema que ali vive há mais de 40 anos e faz de um negócio simples um meio de subsistência aprazível naquele país distante. Palavra puxa palavra, acaba convidado a sentar-se à mesa de refeições para partilhar um prato nacional que acaba de ser cozinhado com ingredientes a rigor, regado por um vinho de uma das mais conceituadas regiões de Portugal. O ritmo da conversa é guiado pela boa companhia e entendimento comum, mais os competentes comentários ao último desafio de futebol de dias antes, cujo resultado, concordam os dois, foi prejudicado pelo árbitro. Não se conheciam e, no entanto, conheciam-se. Tinham ambos em comum um país cuja identidade permitiu-lhes uma proximidade que desconheciam existir com tão pronunciada expressão.

É uma história semelhante a esta que serve de ponto de partida à escrita de “Portugal na História — Uma identidade”, o livro mais recente de um historiador prolífico que faz da História uma ciência ao serviço do entendimento. Não será o único, talvez, mas João Paulo Oliveira e Costa tem um património extenso no tempo e em profundidade, de aturado estudo e investigação que usa para responder a intrigas passíveis de ocorrerem (também) a muitos não historiadores, como seja “tentar perceber Portugal”. Deste modo, e assumindo que esta obra resulta de décadas de leituras e de viagens, o historiador avança de forma destemida para o esboço de uma identidade portuguesa ao longo dos séculos.