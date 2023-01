Livros: Júlia Lopes de Almeida num certo verão no Brasil

É verão no Brasil: “O Rio de Janeiro ardia sob o sol de dezembro, que escaldava as pedras, bafejando um ar de fornalha na atmosfera. Toda a rua de São Bento, atravancada por veículos pesadões e estrepitosos, cheirava a café cru. Era hora de trabalho.” O ciclo do café como fonte de riqueza é o pano de fundo de “A Falência”, o mais conhecido romance de Júlia Lopes de Almeida, escritora brasileira bastante apreciada na viragem do século XIX para o século XX, mas cujo rasto a voragem do tempo apagou — injustamente.

A sua obra, em especial este romance que está longe de ser uma curiosidade histórica, merece ser conhecida. Trata-se de um livro tutelado por um realismo tardio, ou pelo novo naturalismo, o seu braço armado que vai cruzar o século com propostas mais radicais.

