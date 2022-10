Annie Ernaux: o Nobel para uma escritora em busca do seu lugar no tempo

Com a habitual pontualidade e secura protocolar, o secretário permanente da Academia Sueca, Mats Malm, anunciou esta quinta-feira que o Prémio Nobel de Literatura de 2022 (no valor de dez milhões de coroas suecas, cerca de 918.000 euros), distingue a escritora francesa Annie Ernaux, pela “coragem e agudeza clínica com que põe a descoberto as raízes, os efeitos de alienação e os constrangimentos colectivos da memória pessoal”. Ernaux, a primeira mulher francesa a vencer o prémio – juntando-se a uma galeria de 15 homens, entre os quais se contam autores como André Gide, Albert Camus ou Patrick Modiano (este o mais recente, em 2014) –, foi imediatamente saudada, no Twitter, pelo presidente Emmanuel Macron, que vê nela “uma voz da liberdade das mulheres e dos esquecidos do século”. Entrevistada por uma cadeia televisiva sueca, a escritora agradeceu a “enorme honra”, sublinhando que a consagração vem acompanhada de “uma imensa responsabilidade, a de testemunhar o mundo através de uma forma de justeza e de justiça”.

