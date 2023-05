Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza: a água que tudo constrói

Há duas décadas começava a encher-se em Alqueva o maior lago artificial da Europa Ocidental. Com a subida das águas, cresciam as esperanças alicerçadas em sonhos feitos de tempos tão risonhos, quanto prósperos. A realidade tende demasiadas vezes a frustrar os futuros imaginados. Nestes 21 anos assistiu-se a um gigantesco exercício de transformação da paisagem, com frequência apresentado como exemplar, mas responsável por um exponencial desenvolvimento do agronegócio, com acentuada sobre-exploração e contaminação dos solos. As populações locais deparam-se agora, à sua volta, com um olival intensivo responsável pela degradação dos solos em função do uso desmesurado de fitofármacos. Passam por aqui questões centrais sobre o futuro e a sustentabilidade do planeta, tal como as pretende equacionar a 18ª Exposição Internacional de Arquitetura — La Biennale di Venezia, a decorrer em Itália de 20 de maio a 20 de outubro.